Sousa vence Treze e encaminha classificação no Paraibano

Não poderia ter sido melhor a estreia do técnico Índio Ferreira no Sousa. Em casa, o time sousense venceu o Treze por 1 a 0, no Estádio Marizão, gol marcado por Dentinho, no segundo tempo.

Com a vitória, o Dinossauro assumiu a vice-liderança do Campeonato Paraibano, com 10 pontos ganhos, um a menos do líder Botafogo-PB. Já para o Galo, o resultado não foi nada bom. Isso porque, o time caiu para quarta colocação, com sete pontos ganhos.

O Sousa deu um grande passo para garante a classificação de forma direta. É que o time terá pela frente o São Paulo Crystal, na próxima quinta-feira e encerra a primeira fase diante do Nacional, em casa.

O Galo terá na terça-feira a Perilima, no Amigão, e faz seu último jogo na fase classificatória contra o rival Campinense.

O JOGO

Sousa e Treze fizeram um primeiro tempo com pouco volume de jogo, já que foram poucas as chances de gol.

Na segunda etapa, o Dino voltou melhor e fez e acabou fazendo o gol aos 15 minutos. Dentinho aproveitou oportunidade em contra-ataque, driblou Jeferson e finalizou para abrir o placar no Marizão.

Depois disso, o time continuou pressionando o Galo e só não ampliou o placa por conta das boas defesas de Jeferson. O únivo lance de perigo do Alvinegro foi com Sonny Anderson, que finalizou no meio do gol de Ricardo.

Ficha Técnica

Sousa

Ricardo, Arisson, Rony Lobo, Marcelo Duarte e Weslley; Liniker, Daniel Costa, Juninho (Gilson) e Natalício (Otávio); Wesley Carioca (Cassiano) e Dentinho (Douglas Rato).Técnico – Índio Ferreira

Treze

Jeferson, Júlio Ferrari (Ferrugem), Marlon, Adriano Alves e Bruce (Wellington Carioca); João Ananias, Romeu (Marcelo Júnior), Emerson (Geraldo) e Birungueta; Iago Martins (Sony Anderson) e João Leonardo. Técnico – Marcelinho Paraíba

Gols – Dentinho (S), aos 15min do 2ºT

Cartão amarelo – Birungueta, Emerson, Iago Martins, Adriano Alves (T), Wesley Carioca (S)

Árbitro – Leandro Bizzio Marinho

Assistentes – Kildenn Tadeu Morais de Lucena e Oberto da Silva Santos