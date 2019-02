Sousa vence o CSP e pula para a vice-liderança do Grupo A

O domingo chuvoso reservou uma boa partida no estádio Almeidão, em João Pessoa. Pela quarta rodada do Campeonato Paraibano de 2019, CSP e Sousa fizeram um bom jogo, e quem levou a melhor foi o Dinossauro, que venceu por 2 a 1, e segue invicto no torneio.

Ainda no primeiro minuto Sousa bateu escanteio pela direita, a bola passou pelas pernas de todo mundo, dentro da pequena área, e sobrou para o zagueiro Ramon, que se atrapalhou todo e não conseguiu bater para o gol.

O CSP começou a sair para o jogo e assustou aos 20 minutos, quando Henrique tabelou com Hudson e chutou de esquerda, da entrada da área, e Murilo espalmou a bola que iria no seu lado direito.

Mas dois minutos depois, Inha e Wallace não conseguiram se entender, Naôh foi esperto e tocou a bola, e foi derrubado pelo goleiro do CSP. Na cobrança, o próprio Naôh mandou no canto esquerdo e abriu o placar do jogo para o Dinossauro.

O empate do Tigre saiu aos 38 minutos. Leandro cobrou falta da entrada da área com muita categoria, e mandou no ângulo direito de Murilo, que nada poderia fazer para evitar o gol do CSP. Golaço.

Segundo tempo

O CSP cruzou bola na área aos 17 minutos. Hudson cabeceou para o meio da área e Di, na pequena área, testou para o gol, mas Iranilson apareceu na frente e salvou em cima da linha o que seria o gol da virada do Tigre.

Mas quem balançou a rede foi o Dinossauro. Aos 24 minutos, André Beleza cobrou falta da intermediária no ângulo direito de Wallace para recolocar o Sousa na frente do placar.

Com a vitória, o Sousa chega aos 8 pontos e fica na vice-liderança do Grupo A. O próximo compromisso do Dinossauro será o Clássico do Sertão, contra o Atlético de Cajzeiras, no domingo (10), no Marizão. Já o CSP agora fica na lanterna do Grupo B, ainda sem pontuar. Na sexta-feira (08), o Tigre enfrenta o Botafogo-PB, no Almeidão.

Ficha técnica

CSP 1 x 2 Sousa

Campeonato Paraibano de 2019 (4ª rodada)

Estádio: Almeidão (João Pessoa)

Arbitragem: Fábio Augusto Sá (SE); Tomaz Diniz (PB) e Oberto da Silva (PB)

Cartões amarelos: Kaio (CSP); Naôh, Caíque, Marcelo (S)

Gols: Leandro (CSP); Naôh, André Beleza (S)

CSP: Wallace, Igor, Inha, Gilmar Pitbull, Kaio; Senegal (Arthur Diego), Leo Silva, Henrique, Leandro; Di (Leo Cabeludo) e Hudson (Walter). Técnico: Tazinho.

Sousa: Murilo, Iranilson, Ramon, Vagno, Caíque (Marcelo); Rafinha Silva, Léo Lima, André Beleza, Willian Bersan; Jonas Piu Piu (Geovane), Naôh (Dim). Técnico: Roberto Carlos.