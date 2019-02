Sousa vence e tira o Atlético de Cajazeiras da liderança

O Sousa continua em ascensão no Paraibano. No clássico sertanejo deste domingo, o Dino venceu o Atlético de Cajazeiras por 2 a 0, no Estádio Marizão, em jogo válido pela quinta rodada.

Os gols do triunfo sousense foram marcados por André Beleza e Testinha. Com o resultado, o Sousa manteve a sua invencibilidade e a vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos.

Pior para o Atlético, que viu o Campinense assumir a liderança do Grupo B, com 10 pontos. O Trovão tem nove, quatro pontos de vantagem da Perilima, que ocupa a terceira colocação.

No próximo sábado, o Sousa vai até o Estádio Amigão para enfrentar o Campinense. Por outro lado, o Atlético recebe o Serrano, também no próximo sábado, no Estádio Perpetão.

Com informações do Globoesporte/pb