MAIS UM

Sousa troca comando e Campeonato Paraibano chega a dez técnicos demitidos

A derrota por 4 a 1 para o Botafogo-PB na noite de quarta-feira (08) trouxe consequências para o Dinossauro do sertão.

O revés em João Pessoa deixou a equipe alviverde apenas um ponto à frente do Paraíba, nono colocado, e primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

E para voltar a se afastar do perigo da degola, a diretoria do Sousa aposta mais uma vez na mudança do comando técnico.

Em contato com o Voz da Torcida, o presidente do Dino, Aldeone Abrantes, confirmou a saída do treinador Paulo Júnior para a chegada de Índio Alagoano, que dirigiu o Internacional-PB neste Paraibano até a saída dos investidores do clube colorado.

Foto: Divulgação

Índio foi campeão da segunda divisão do Paraibano em 2016 com o próprio Inter-PB, ano em que começou sua trajetória no estado dirigindo o Auto Esporte no Paraibano.

Ainda segundo Aldeone, o novo comandante do Sousa já se apresenta na tarde desta quinta-feira (09).

O próximo compromisso do Dinossauro será no Marizão, na próxima quarta-feira (15), quando enfrentará o Treze.

Índio Ferreira será o terceiro treinador a comandar o clube da Cidade Sorriso em 2017. Antes de Paulo Júnior, Tazinho comandou o clube até a terceira rodada do certame estadual.

Ao todo, após 12 rodadas, dez técnicos já foram demitidos do cargo. Apenas Botafogo-PB, CSP e Atlético de Cajazeiras permanecem com seus comandantes desde que a bola rolou, dia 8 de janeiro.