Sousa toma goleada do América-RN e cai na tabela da Série D

Depois de golear na rodada passada, o Sousa tomou do mesmo veneno. Na tarde deste sábado, o time paraibano saiu na frente, mas acabou tomando a goleada por 4 a 1 para o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, em jogo válido pela sétima rodada da competição.

Os gols do time potiguar, foram marcados por Weslley,Erick Varão, Patrick Alan e Alvinho, cabendo a Adriano Napão descontar para os sousenses.

Com o resultado, o Sousa permanece com 11 pontos, mas foi superado pelo Campinense, também com os mesmos 11 pontos. Já o América, entrou para o G-4 do Grupo 3, agora com 11 pontos, mas com menos gols de saldo.

No próximo domingo, já pelo returno, os dois times voltam a se enfrentar, desta feita, no Estádio Marizão, em Sousa.

Ficha Técnica

América-RN

Lucas Gomes, Felipinho (Rodrigo), Lucão, Raniery e Felipe; Felipe Guedes,- Elvinho (Patrick Alan), Erick Varão e Esquerdinha (Mazinho); Weslley (Alvinho) e Bruninho (Luiz Henrique). Técnico- Renatinho Potiguar

Sousa

Ricardo, Arthur, Roni Lobo, Adriano Seixas e Weslley (Danilo Itaporanga); Gabriel (Almir), Liniker, Daniel Costa (Juninho Paraíba) e Tarcísio; Adriano Napão (Rodrigo Poty) e Lucas Dentinho. Técnico- Warley Santos

Gols – Adriano Napão (S), aos 6min, Weslley (A), aos 44min, Erick Varão (A), aos 46min do 1ºT, Patrick Alan (A), aos 32min, Alvinho (A), aos 46min do 2ºT

Cartão amarelo -Felipinho, Felipe Guedes, Erick Varão (A), Roni Lobo, Almir (S)

Árbitro – Wasley do Couto Leão (RR)

Assistentes – Francisco de Assis da Hora e Edilene Freire da Silva (RN)