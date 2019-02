Sousa tenta evitar surpresa contra a empolgada Perilima neste sábado

Único invicto do Campeonato Paraibano, o Sousa recebe a visita da Perilima neste sábado, às 17h, no Estádio Marizão. No confronto, válido pela sétima rodada, a meta do Dinossauro é buscar a vitória para evitar surpresa, mesmo porque foi justamente o adversário de logo mais que tirou a invencibilidade do Botafogo-PB na competição.

O Sousa é segundo colocado do Grupo A, com 12 pontos, frutos de três vitórias e três empates. O time sertanejo tem três pontos a mais que o Nacional de Patos, e seis a mais que o Treze, terceiro e quarto colocados do grupo, respectivamente.

O técnico do Dino, Roberto Carlos, sabe do perigo que a Perilima pode oferecer no confronto desta tarde. Mas garante que seu time vai buscar a vitória.

– A Perilima melhorou, tem mostrado qualidades com algumas novas peças. Nós estamos observando e buscando algumas informações sobre a equipe, e eles também devem ter nos observado diante do Campinense. Vamos jogar para ganhar, quem joga para empatar acaba perdendo – disse ao Globoesporte.com

Brigando pela classificação, a Perilima terá mais um desafio pela frente. O time encara o Sousa tentando repetir o feito da última quarta-feira, quando venceu o favorito Botafogo-PB por 1 a 0 no Amigão. A Águia soma 8 pontos no Grupo B e pode encostar no líder Campinense, caso vença o Dinosauro.

Sousa x Perilima – Estádio Marizão, às 17h

Árbitro principal: Amilton Ferreira (SE)

Assistente 1: Kildenn Tadeu (PB)

Assistente 2: Ruan Neres (PB)

Quarta árbitra: Ruthyanna Camilo (PB)