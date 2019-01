Sousa supera Esporte de Patos e assume vice-liderança provisória do Grupo A

Motivado com a estreia do técnico Roberto Carlos, o Sousa bateu o Esporte de Patos por 2 a 0, neste sábado (26), no Marizão, e assumiu temporariamente a vice-liderança do Grupo A do Campeonato Paraibano de 2019.

Vagno e Caíque, um em cada tempo, anotaram os gols da primeira vitória do Dinossauro na competição, que está na terceira rodada.

Na etapa inicial, André Beleza cobrou escanteio aos 16 minutos e o zagueirão subiu mais que todo mundo para cabecear e abrir o placar.

O marcador foi ampliado por Caíque no minuto 17 do segundo tempo. O lateral esquerdo chutou de longe e a bola não foi tão forte, mas o goleiro Evandrízio aceitou: 2 a 0.

O Sousa continua invicto, agora soma cinco pontos e está na segunda colocação, quatro atrás do líder Botafogo-PB.

Neste domingo o Nacional de Patos (3) enfrenta a Perilima, o Serrano (3) pega o Campinense e na segunda-feira o Treze (3) encara o CSP. Caso vençam, ambos ultrapassam o Dino na tábua de classificação da chave A.

Já o Esporte de Patos acumulou a terceira derrota em três jogos e sustenta a lanterna do Grupo B.