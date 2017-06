SEM GRANA

Sousa reclama de atraso da verba do Gol de Placa e ameaça abandonar a Série D

Até demorou, mas não poderia faltar. Estamos em junho de 2017, e o Sousa ameaça abandonar uma competição por dificuldades financeiras.

É difícil fazer futebol em clubes de menor expressão, com poucos recursos, não é novidade para ninguém.

A situação no Dinossauro acontece quase toda temporada as vésperas do Campeonato Paraibano, mas este ano ocorre já com a Série D do Campeonato Brasileiro em andamento.

O motivo é que ainda não houve a liberação dos recursos do Programa Gol de Placa, do governo do estado da Paraíba, que ajudaria as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro das Séries C e D.

Segundo Aldeone, o Sousa foi o único dos três que não recebeu. A justificativa foi a exigência de uma documentação baseada em um decreto de 2014. Mas, ainda de acordo com o dirigente, Botafogo-PB e Campinense, os outros beneficiados, também não apresentaram, mas ainda assim tiveram seus recursos liberados.

Além do Gol de Placa, o clube também teve a parceria com a Prefeitura de Sousa, que vigorou durante o Paraibano, encerrada. A falta de apoio em diversos âmbitos fizeram o presidente do Dino a adotar o discurso mais duro, para tentar que, desta maneira, haja algum tipo de mobilização para que o Sousa não fique em dificuldades financeiras.

Foto: Pedro Alves/ Voz da Torcida

Em entrevista divulgada pelo site Repórter PB, Aldeone diz que acabará sendo responsabilizado em caso de um possível insucesso do Dino na competição.

– Quando o jogador perde o pênalti, é Aldeone. Se o time não está jogando bem, é Aldeone. Tudo é Aldeone. Agora você não vê apoio de nada, é tudo na minha responsabilidade – disse.

O mandatário diz que não faltam esforços de sua parte para conseguir a liberação da verba. Inclusive, alguns colaboradores do clube, como o ex-deputado estadual Lindolfo Pires, também tentam fazer uma ponte para facilitar a situação. Porém, sem sucesso.

– Corro para um lado e para outro. Lindolfo (Pires também) está na batalha, mas não conseguiu ainda. A gente agradece de coração. A gente vê o esforço dele, a luta. Um amigo que o Sousa Esporte Clube tem. Infelizmente eu não quero misturar as coisas. Pelo que eu luto pelo Sousa, para manter esse time vivo. As pessoas ficam chateadas comigo. É todo mundo com a cara trombuda para meu lado. Eles esquecem tudo que eu fiz – lamentou o mandatário do Dinossauro.

Sem previsão para a solução do problema, Aldeone foi enfático e garantiu que o Sousa pode abandonar a Série D caso não veja um horizonte favorável nessa situação.

– Se eu não tiver nenhuma notícia daqui para amanhã (13), o Sousa vai estar fora da Série D. Vai se ausentar, vai sair do Campeonato Brasileiro. Vai abandonar já classificado. O Sousa está praticamente classificado. Se ganhar domingo estará classificado. Então, não querem, né. É isso mesmo. Deixe a vida me levar – concluiu.

Vindo de derrota para o Coruripe-AL na última rodada, por 1 a 0, a programação do Sousa é para se preparar para o duelo contra o Juazeirense-BA, no próximo domingo (18). Isso se o time permanecer disputando a quarta divisão. O Dino é vice-líder do Grupo A7, com 5 pontos, três a menos que o time baiano, que é o líder, e um a mais que Coruripe-AL e Central-PE.