Sousa inicia pré-temporada com sete remanescentes no elenco

O Sousa foi o primeiro dos quatro clubes do Sertão a começar a pré-temporada visando 2024. O pontapé inicial nos trabalhos no Marizão aconteceu sexta-feira, inicialmente com foco no primeiro dos desafios da temporada cheia: a pré-Copa do Nordeste.

Em 2024 o Sousa tem calendário cheio, com pré-Nordestão, Copa do Brasil, Campeonato Paraibano e Série D do Brasileiro. Muito por conta da fase preliminar da Copa do Nordeste, onde tem o ABC como adversário do primeiro duelo, a pré-temporada começou cedo, sendo o Dinossauro o primeiro dos quatro clubes do Sertão a iniciar os trabalhos.

Do elenco que foio vice-campeão paraibano, e que bateu à porta do acesso à Série C, o Sousa seguirá contando com o goleiro João Vitor, os laterais Gustavinho e Leozinho, os zagueiros Marcelo Duarte e Breno Cézar, além do meio-campista Alexandre Aruá e do técnico Renatinho Potiguar.

Ao todo, o clube sertanejo conta com 22 jogadores no elenco para trabalhar até a estreia na pré-Copa do Nordeste, no dia 7 de janeiro.

Além da eliminatória regional, o Sousa encara um calendário com o Campeonato Paraibano, Copa do Brasileiro e Campeonato Brasileiro da Série D.

OUTROS SERTANEJOS

O Pombal começa os trabalhos visando sua estreia na elite do futebol paraibano no próximo dia 10. Já Atlético de Cajazeiras e Nacional de Patos iniciam a preparação para o estadual no dia 11.

Confira o elenco do Sousa:

Goleiros

Bruno Fuso, João Vitor, Lucas Gabriel

Laterais

Leozinho, Iranílson, Jackson Santos; Gustavinho

Zagueiros

Breno Cézar, João Rafael, Marcelo Duarte

Meio-campistas

Hebert Cristian, Felipe Santana, Alexandre Aruá, Wilson Potiguar, Nathan, Alan Calbergue, Matheusinho

Atacantes

Michel Potiguar, Danilo Bala, Diego Ceará, Charles Pereira, Estevan

Técnico

Renatinho Potiguar

* Com Ge e São Bento em Foco