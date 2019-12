Sousa faz festa em restaurante e apresenta elenco para 2020

Com a pré-temporada iniciada na última segunda-feira (16), o Sousa finalmente apresentou o grupo de jogadores e comissão técnica para o seu torcedor em um evento realizado em um bar e restaurante da Cidade Sorriso ontem à noite.

O técnico Givanildo Sales, que vem para sua segunda experiência no futebol paraibano, após comandar o Nacional de Patos em 2017, reafirmou ter planos ambiciosos.

Para o comandante, o Dinossauro vai em busca do trofeu estadual dez anos após o último título estadual do clube.

– A vida do treinador é sempre de desafios. Encarei alguns em dez anos de carreira, com títulos, acessos. Com todo respeito a todas equipes, vamos lutar para colocar a terceira camisa na estrela do Sousa. Vamos em busca de estar na semifinal do campeonato, depois em busca do título. Em 2013, quando cheguei no Sergipe, fazia dez anos que eles não ganhavam o estadual, e ganhamos. A escolha do Sousa foi pela grandeza, pela camisa. Foi a terceira vez que o Sousa me queria, e desta vez deu certo – afirmou.

Sobre o plantel apresentado, Givanildo Sales elogiou a montagem do grupo de jogadores, alguns indicados por Carlos Rabello, que desistiu de assumir o clube, a diretoria e por ele próprio.

Utilizando alguns medalhões, como o goleiro Camilo, ex-Ponte Preta, e o meia Dakson, ex-Vasco da Gama, e também com vários jovens que disputaram o estadual sub-19 de 2019 pelo Dinossauro, o treinador espera uma equipe equilibrada em todos os setores para conseguir surpreender no Paraibano.

– A escolha dos jogadores foi a dedo, junto com a diretoria. Jogadores que trabalharam comigo, jogadores que jogaram contra. A mescla é importante, força e velocidade. Não só garotos. Dentro de cada setor, fazer o casamento com a garotada para a gente buscar o objetivo final – concluiu.

Confira o elenco apresentado pelo Dinossauro do Sertão.

Goleiros: Camilo, João Victor, Bambam;

Laterais: Iranilson, Luanderson (D); Jaime, Foguinho (E);

Zagueiros: Jadson Sergipano, Cláudio Baiano, Jeferson, Marcelo, Niel, Vitor Beleza;

Meio-campistas: Romeu, Júnior Lira, Bruno Menezes, Bruninho, Tássio, Xandinho, Dakson;

Atacantes: Iarley, Sílvio Tapajós, Daniel Caiçara e RodrigoPoty.

Técnico: Givanildo Sales.