Sousa encara o Esporte fora de casa para se aproximar da vaga

Único time invicto no Paraibano, o Sousa enfrenta o Esporte neste domingo, às 17, no Estádio José Cavalcanti, em Patos, com um objetivo: vencer para ficar próximo da vaga.

O Dinossauro ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 13 pontos, um mais que o Nacional de Patos, que abriu a rodada antes do carnaval vencendo a Perilima.

Já o Esporte de Patos vem de derrota para o Botafogo-PB na rodada passada, resultado que fez o time voltar à última colocação do Grupo B.

E, na zona do rebaixamento com três rodadas para o encerramento da primeira fase, é necessário mostrar reação; caso contrário, vai voltar à Segundona em menos de um ano após ter conquistado o acesso.

Esporte de Patos x Sousa

Local: Estádio José Cavalcanti (Sousa)

Horário: 17h

Arbitragem: Marcelo Soares (PB), Paulo Ricardo (PB), Luiz Diogo (PB) e Afro Rocha (PB) como quarto árbitro.

* Com Globoesporte/pb