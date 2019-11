Sousa contrata ex-meia do Vasco como principal jogador para 2020

O Sousa vai apostar num jogador com perfil de “medalhão” para carregar o time esmeraldino no Campeonato Paraibano 2020.

Através das redes sociais, como sempre, a diretoria do Dino anunciou nesta sexta-feira (29) a contratação do meia Dakson, de 32 anos, que estava no ASA de Arapiraca.

Com passagens por diversos clubes do Brasil e do exterior, o alagoano de Santana do Ipanema marcou sua carreira ao vestir a camisa do Vasco em mais de 60 jogos, entre as temporadas 2012 e 2014.

No Sousa do técnico Givanildo Salles, Dakson chega com status de camisa 10 e homem de confiança da diretoria.

Apesar de ser nordestino, ele iniciou sua carreira no futebol carioca, nas categorias de base do Campo Grande-RJ.

Antes de se profissionalizar, ainda passou pelo sub-20 do Fluminense e, ao longo da carreira, vestiu as camisas de clubes como Vitória, Náutico, CRB, Cuiabá, Brusque a ASA – e também do exterior – teve duas passagens pelo Loko Plovdiv, da Bulgária.

Além de Dakson, o Dinossauro tem apenas mais dois jogadores mais ofensivos para o setor, sendo que dois foram recentemente promovidos das categorias de base. No time paraibano, Dakson vai ter a disputa do campeonato estadual de 2020. A estreia da equipe está marcada para o dia 19 de janeiro, em casa, contra a Perilima.