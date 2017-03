NO MARIZÃO

Sousa bate Atlético-PB no Clássico do Sertão e segue luta contra a “degola”

foto: divulgação

O Sousa continua a sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Paraibano. No Clássico do Sertão, neste domingo, o Dino fez a valer o mando de campo e venceu o Atlético por 2 a 1, no Estádio Marizão.

Danilo e Eder Guerreiro marcaram os gols do time sousense, cabendo a Vicente, de pênalti, descontar para os atleticanos.

Com o resultado, o Sousa segue na penúltima posição do torneio, com 14 pontos, mesma pontuação do CSP, porém perde no número de vitórias. O Trovão Azul ocupa a sexta posição, com 18.

No próximo domingo, o Dinossauro vai enfrentar o Auto Esporte, no Tomazão. Já o Atletico de Cajazeiras receberá a visita do CSP, no Perpetão.