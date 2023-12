Sousa apresenta elenco e uniforme para temporada 2024

O ano de 2024 promete para o Sousa, que, dentro de campo, terá mais uma vez um calendário recheado, quando disputará o Campeonato Paraibano, Copa do Brasil, Série D do Brasileirão e, a princípio, a pré-Copa do Nordeste, podendo avançar para a fase de grupos da competição.

Porém, fora das quatro linhas, o clube promete muitos avanços, principalmente no que tange ao patrimônio do clube, com a construção da loja oficial do Dinossauro e do seu Centro de Treinamento.

Na quarta-feira, em um restaurante da Cidade Sorriso, a diretoria do Sousa apresentou à sua torcida o elenco que defenderá o clube em 2024 e também o uniforme do time. Mas a grande boa nova à torcida do Dinossauro foi mesmo a doação, por parte da prefeitura da cidade, de um terreno de 28m³ para a construção do Centro de Treinamentos do time.

A parceria foi extremamente comemorada pelo presidente alviverde, Aldeone Abrantes, que afirmou que o momento é um verdadeiro divisor de águas para o clube.

“Apresentamos os atletas, apresentamos a nossa nova camisa, e um fato importantíssimo foi a passagem do terreno do município para que o Sousa possa iniciar a construção do seu Centro de Treinamento. Nós estamos terminando nossa loja e logo, logo, nós vamos iniciar a obra do CT, que é um sonho antigo da torcedora do Sousa Esporte Clube. O que vivemos nessa quarta-feira foi uma noite muito especial para a família jurássica”, afirmou.

Outra novidade em 2024 para o Sousa está na resolução de uma demanda histórica. Isso porque o Estádio Marizão, onde a equipe manda as suas partidas, recebeu uma nova iluminação em LED, a primeira praça esportiva do estado a receber essa melhoria, que promete beneficiar não apenas atletas, mas também todos os que trabalham no local em dia de jogos.

O Dinossauro entra em campo de forma oficial no dia 7 de janeiro, contra o ABC de Natal, pela pré-Copa do Nordeste.

