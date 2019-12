Sousa anuncia contratação de goleiro com passagem na Ponte Preta

A diretoria do Sousa segue contratando. E no início desta semana anunciou a chegada do seu paredão.

Em suas redes sociais, o Dinossauro do Sertão confirmou o acerto com o goleiro Camilo, de 33 anos, ex-Ponte Preta, e que estava no Picos-PI.

No seu currículo, o arqueiro também conta com passagens por Altos-PI, Lagarto-SE, Grêmio Prudente-SP, Caldense-MG, Mogi Mirim-SP, Nacional-PR, Grêmio Barueri-SP, Ferroviário-CE, entre outros clubes.

Os outros jogadores para a meta sousense são da base, Victor e Bambam. No total, o clube agora conta com 18 atletas, e a pré-temporada tem início marcado para o dia 16 de dezembro, mas as atividades já começaram para quem mora na cidade.

Na última semana o clube havia acertado as chegadas do atacante Silvio Tapajós e do meia Dakson, ex-Vasco da Gama.

Com poucas contratações, mas buscando atletas de mais peso, o Sousa parece mudar a fórmula para montagem do elenco visando 2020, apostando na mescla entre jovens da base, que fizeram boa campanha no estadual sub-19, com atletas rodados em grandes centros do futebol nacional.