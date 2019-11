Sousa acerta com volante vice-campeão estadual pelo Campinense

A diretoria do Sousa tem intensificado o ritmo de anúncio das contratações para a temporada 2020.

Nesta segunda-feira (11) a direção do Dinossauro confirmou a contratação do volante Romeu, de 26 anos, que foi vice-campeão paraibano com o Campinense em 2019.

O meio-campista é a 10ª contratação do esmeraldino. Essas aquisições se somam a oito jogadores que foram promovidos da base para o time principal.

Herói raposeiro nas semifinais do estadual desse ano, ao marcar o gol na última cobrança da decisão de pênaltis contra o Atlético de Cajazeiras, levando o Rubro-Negro à decisão do certame, Romeu fez quase toda a sua carreira no futebol do Rio Grande do Norte.

O volante acumula passagens por Assu-RN, Potiguar, Mossoró, Santa Cruz de Natal, Baraúnas e Alecrim.

No Campeonato Paraibano de 2020, o Sousa está no Grupo B, junto com Campinense, CSP, Nacional de Patos e São Paulo Crystal, mas vai enfrentar na primeira fase apenas os times da Chave A, que tem Atlético de Cajazeiras, Botafogo-PB, Perilima, Sport Lagoa Seca e Treze. O estadual tem início previsto para 19 de janeiro.

Veja os nomes divulgados pelo Sousa até então para a temporada 2020.

Goleiros: João Victor (base), Bambam (base)

Laterais: Iranilson (D); Jaime e Foguinho (E)

Zagueiros: Niel (base), Victor Beleza (base), Jefferson Freitas, Jadson Sergipano e Cláudio Baiano

Volantes: Bruno Menezes e Romeu

Meias: Xandinho (base), Lucas (base) e Bruninho

Atacantes: Rodrigo Poty, Yarlei (base) e Daniel Caiçara

Técnico: Givanildo Salles