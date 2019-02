Sob tensão nos bastidores, Raposa pega Sousa para tentar disparar na liderança

Com clima estremecido por conta de problemas financeiros nos bastidores, principalmente entre comissão técnica e diretoria, o Campinense entra em campo logo mais, às 16h, no Amigão, para encarar o invicto Sousa pela sexta rodada do Campeonato Paraibano 2019.

Uma vitória rubro-negra pode fazer o time disparar na liderança do Grupo B e encaminhar de vez a classificação para as semifinais. Isso porque o Atlético de Cajazeiras tropeçou no Serrano, ontem, em casa, permanecendo na segunda colocação da chave, com os mesmos 10 pontos da Raposa, só que com saldo de gols menor.

Na coletiva da última sexta-feira, no Renatão, o técnico Francisco Diá falou apenas de futebol, mesmo estando chateado com o não cumprimento da promessa da diretoria, que garantiu pagar na quinta-feira os salários de jogadores e comissão técnica, o que não aconteceu.

– É um jogo muito difícil e a vitória será de fundamental importância para as nossas pretensões, que é conseguir a classificação na liderança do grupo e decidir em casa uma vaga na final. O time tem desfalques e vamos ter que fazer algumas mudanças, tanto na formação da equipe quanto no esquema tático. Espero que o torcedor continue comparecendo em peso ao Amigão. Ele vai ver surpresas na equipe – avisou o treinador raposeiro.

Os desfalques do Campinense são os atacantes Chaveirinho (lesionado) e Lopeu (suspenso), além do lateral esquerdo James, que segue em fase de recondicionamento físico. O zagueiro Richardson, titular em todos os seis jogos da equipe até aqui na temporada, reclamou de uma contratura muscular na última quinta, foi poupado dos treinos de sexta e sábado, e é dúvida para a partida de logo mais.

Sousa

Invicto na competição até então, com dois empates e embalado por três vitórias seguidas, o Sousa também sabe que uma vitória pode encaminhar ainda mais a classificação esmeraldina para as semifinais.

É que o Nacional de Patos perdeu para o CSP, ontem, e um triunfo do Dino neste domingo vai deixar a equipe mais tranquila na vice-liderança do Grupo A, com 14 pontos, cinco a mais que o terceiro colocado.

O técnico Roberto Carlos não vai poder contar com o atacante Testinha (suspenso) e o meia Willian Bersan (machucado). Em compensação, o lateral esquerdo Caíque volta a ficar á disposição.

Arbitragem

O sergipano Marcelo Soares apita Campinense x Sousa. Seus auxiliares serão Luiz Diogo e Gledson Francisco, ambos da Paraíba. O paraibano Afro Rocha é o quarto árbitro.

Prováveis escalações

Campinense: Wagner Coradin, Neilson, Henrique Mattos, Richardson (Jerfeson) e João Victor; Cléber, Romeu, Gustavo (João Paulo) e Álisson Xabala; Warlei e Dênis. Técnico: Francisco Dia.

Sousa: Murilo; Iranilson, Ramon, Vagno e Marcelo; Rafinha, Léo Lima, Paulinho Cearense, André Beleza; Naôh e Dim. Técnico: Roberto Carlos.