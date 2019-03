Sob pressão, Serrano e Esporte de Patos se pegam na abertura da nona rodada

Um duelo que pode definir o futuro de Grêmio Serrano e Esporte de Patos.

É assim que está sendo encarado o jogo de logo mais, às 20h30, no Amigão, entre o Lobo da Serra e o Patinho Terror do Sertão, que abrem a nona e penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Paraibano de 2019.

Na lanterna do Grupo A, com cinco pontos, dois a menos que o quarto colocado Treze, o Serrano precisa da vitória para sair momentaneamente da zona de rebaixamento e continuar com chances de salvação na última rodada.

Para tanto, o técnico Arthur Ferreira vai ter que mudar o time. É que o lateral direito Jefferson Sandes recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Campinense, no último domingo, e hoje tem que cumprir suspensão.

Já pelo lado do Esporte de Patos, embalado com a vitória do final de semana sobre o até então invicto Sousa, o técnico Marcos Nascimento não possui desfalques.

O treinador alvirrubro deve manter a mesma escalação que conseguiu vencer o Dino.

Com nove pontos, na terceira colocação do Grupo B, dois pontos distante do lanterna CSP, o Patinho Terror do Sertão precisa do triunfo para afastar de vez o fantasma do rebaixamento.

Arbitragem

O sergipano Amilton Ferreira Alves apita Serrano x Esporte de Patos. Ele vai contar com as assistências de Gledson Francisco e Rafael Guedes, ambos da Paraíba. Thiago Galdino, também da FPF, vai ser o quarto árbitro.

Prováveis escalações

Serrano: Rodrigo Calchi, Ferreira, Weverson, Lucas Coelho e Caike; Amaral, Fernando Guilherme, Robertinho e Renatinho; Erivan e Matheus Coelho. Técnico: Arthur Ferreira.

Esporte de Patos: Evandrízio, Jeferson, Augusto, Marinho e Nino Potiguar; Marcílio, Ieures, Carioca e Ruan; Jó Boy e Júnior Mineiro. Técnico: Marcos Nascimento.