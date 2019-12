Sob forte calor, Flamengo acelera treino para decisão contra Liverpool

DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) – No dia seguinte à confirmação de que enfrentará o Liverpool (ING) na decisão do Mundial de Clubes, o Flamengo fez, nesta quinta-feira (19), o penúltimo último treino antes da final do torneio, que será disputada no sábado (21), às 14h30 (de Brasília), em Doha.

País de clima desértico e com períodos de forte calor, o Qatar, localizado no hemisfério norte do planeta, convive nesta época do ano com baixas nos termômetros, uma vez que se aproxima do inverno. Durante a atividade, o elenco flamenguista esteve sob temperatura de 18ºC.

Grande parte da delegação treinou de casaco ou de camisa de manga comprida no estádio Abdullah bin Khalifa, na capital. O início da atividade, única parte aberta à imprensa, contou com aquecimento dos atletas.

Antes do trabalho, o ex-zagueiro Juan, sem cargo específico no clube rubro-negro, mas parte da delegação, conversou com os jornalistas presentes no local. Ele disse que não há favoritos no duelo contra os ingleses. “Com certeza é um jogo que todo mundo que jogou [futebol] gostaria de estar dentro, mas não posso mais. Estamos confiantes. Nosso grupo é experiente, sabe o que fazer”, disse.