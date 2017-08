NESTA QUARTA

Sexta rodada define último classificado e confrontos do mata-mata da Segundinha

Com sete times já classificados para as quartas de finais da Segunda Divisão do Campeonato Paraibano, a sexta e última rodada da fase de grupos definirá pouca coisa no certame. Todas as quatro partidas serão disputadas na noite desta quarta-feira (30).

No Grupo Litoral, no CT Ivan Thomaz, em João Pessoa, o Miramar, já eliminado, recebe a Desportiva Guarabira, que tem 10 pontos somados e pode tomar a ponta da tabela do São Paulo Crystal, que tem 12, e que enfrentará o Spartax, também já garantido na próxima fase com a terceira posição. A bola rola às 20h nos dois jogos.

Foto: Voz da Torcida

Ainda com chance de se avançar, mesmo com apenas um ponto ganho, no Amigão, também às 20h, a Picuiense duela com o Sport Campina, já assegurado como líder do Grupo Agresta, com 7 pontos conquistados, dois a mais que a Perilima, que tem a segunda posição e seu lugar no mata-mata confirmados, e que não vai entrar em campo.

A tarde, às 15h15, em casa, o classificado Nacional de Pombal recebe o primeiro colocado do Grupo Sertão, Nacional de Patos, já assegurado nas quartas de final e que tem 100% de aproveitamento no torneio – 9 pontos -. O Femar, outro membro do grupo, tem 1 ponto, assim como a Picuiense, não vai jogar, irá apenas torcer por uma derrota do time de Picuí para avançar por ter saldo de gols negativo de 4, um a mais que do seu rival pela vaga.