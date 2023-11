SESI realiza 1ª Corrida Kids em Campina Grande

Correr e brincar trazem benefícios para o desenvolvimento dos pequenos.

Crianças ativas serão adultos saudáveis, por isso a importância de incentivar os pequenos a praticarem atividades físicas desde cedo.

E foi com essa proposta que o SESI realizou no último dia 29 de outubro, a 1ª Corrida Kids SESI Runners, evento esportivo que reuniu cerca de 90 crianças na faixa etária de 5 a 12 anos.

O evento teve caráter social, já que os participantes doaram brinquedos que serão entregues a Casa da Criança Dr. João Moura.

A concentração foi as margens do Açude Velho, no Museu Digital do SESI, às 06h30. A competição foi dividida em três categorias sub-7 (de 5 a 7 anos), sub-10 (de 8 a 10 anos) e sub-12 (de 11 a 12 anos de idade), com circuitos de 150, 300 e 500 metros.

As crianças foram acompanhadas por monitores durante todo o percurso.

Os três primeiros colocados em cada faixa etária foram premiados com troféu e medalhas. E foram distribuídos com as participantes guloseimas como algodão-doce e pipoca.