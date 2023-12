SESI PB encerra as atividades de Promoção da Saúde em 2023

Esta semana, a gerência de Promoção da Saúde do SESI Paraíba concluiu a 30ª edição dos Jogos da Indústria, competição que aconteceu em todas as unidades da instituição do litoral ao sertão do estado.

A competição voltada ao trabalhador da indústria foi disputada nas modalidades de Futebol Society, Futsal Masculino e Feminino, Atletismo, Tênis de Mesa, Xadrez e reuniu atletas trabalhadores de 60 empresas da Paraíba.

Além da realização dos jogos o SESI também oferece em suas unidades aulas de Pilates, Musculação, escolinha de Natação, judô, Futebol, Futsal entre outras modalidades, voltadas tanto para os trabalhadores da indústria e seus dependentes, como para a comunidade.

“Quando oportunizamos as empresas e seus trabalhadores com ações que proporcione bem-estar e saúde de forma segura, com responsabilidade, atestamos um excelente caminho para um ser mais produtivo no ambiente laboral, como também, no seio familiar, e isso resulta em um ambiente de trabalho com melhores resultados”, ressaltou Kleber Barbosa, gerente de Promoção da Saúde do SESI PB.