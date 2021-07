Sesi Paraíba vai promover Corrida Digital; saiba como participar

O Sesi da Paraíba realizará no próximo mês a Corrida Virtual Academias Sesi PB. A competição acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto e poderão participar trabalhadores da indústria, pessoas adeptas da corrida e também alunos dos espaços fitness do Sesi.

O coordenador da corrida, Jansen Ramos, explicou que o projeto foi uma adaptação necessária, tendo em vista o período de pandemia que enfrentamos, e disse que a corrida deve ser monitorada individualmente pelo corredor, através de aplicativo, relógio ou GPS, e encaminhada ao Sesi.

De acordo com Jansen, o corredor escolhe, no momento da inscrição, a distância que deseja percorrer. Ele disse que a validação será feita pela equipe do Sesi e, após análise, os vencedores serão anunciados.

“As inscrições estão sendo feitas durante todo este mês de julho. Elas podem ser feitas por um link ou também pode se ter mais informações pelo telefone (83) 9 9314-4082. Esse número é WhatsApp ou pode ligar também, que a nossa secretária dá todas as informações”, disse.