Serrano surpreende e contrata técnico que passou pelos Maiorais recentemente

Na luta para permanecer na elite do Campeonato Paraibano 2019, a diretoria do Grêmio Serrano surpreendeu os desportivas do estado na noite desta quarta-feira (27).

É que o Lobo da Serra anunciou sempre polêmico técnico Celso Teixeira como novo comandante da equipe para a sequência do estadual.

– É um profissional que tem pleno conhecimento do futebol paraibano, é vibrador e implanta um estilo competitivo na gestão dos times que já trabalhou. Por esses motivos escolhemos Celso e acreditamos nos resultados – argumentou o diretor de futebol do Serrano, Evandro Júlio, que estava treinando a equipe interinamente.

De acordo com a assessoria de imprensa do Lobo, o novo técnico desembarca em Campina Grande na próxima segunda-feira (04), quando o elenco retorna da folga de sábado e domingo.

O próximo compromisso do Grêmio Serrano está marcado para o domingo, dia 10, e será justamente contra o Campinense, a última equipe treinada por Celso Teixeira na Paraíba e de onde saiu em meio a polêmicas com o então presidente raposeiro William Simões.

Último colocado do Grupo A, com cinco pontos, um a menos que o quarto colocado Treze, o Lobo da Serra ainda sonha com a permanência na primeira divisão.

Para tanto, a equipe precisa vencer seus três jogos restantes, contra Campinense, Esporte de Patos e Perilima, todos em Campina Grande, e torcer para o Galo tropeçar em pelo menos um dos seus compromissos.

A tabela do Galo apresenta a seguinte sequência: CSP, em João Pessoa, Perilima, em Campina Grande, e o Clássico dos Maiorais na última rodada.