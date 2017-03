NO TOMAZÃO

Serrano quebra jejum e empurra CSP para a lanterna do Paraibano

Fraco tecnicamente. Foi assim o confronto entre CSP e Serrano, na noite desta quinta-feira, no Estádio Tomazão. O Lobo da Serra venceu o Tigre por 1 a 0 e se manteve na sétima posição na tabela do Campeonato Paraibano.

A partida marcou a estreia de Luciano Silva como treinador do Serrano. Com a saída de André Prodes, o coordenador técnico da equipe assumiu como técnico.

Foto: Voz da Torcida

No primeiro jogo como treinador do Serrano, contudo, Luciano Silva não viu um bom jogo no Estádio Tomazão. O primeiro tempo foi sonolento, com o CSP tendo a posse de bola na maior parte do tempo, mas não conseguindo finalizar, enquanto o Serrano esperava uma brecha para contra-atacar.

Esse espaço só apareceu no segundo tempo, quando o zagueiro Weverson foi para a área e recebeu entre os dois zagueiros do CSP. Cara a cara com o goleiro Wallace, o zagueiro escolheu o canto e bateu para marcar o único tento da partida.

Com a vitória, o Serrano permanece na sétima colocação, mas ampliou a distância em relação ao Sousa, oitavo colocado, para quatro pontos. Já o CSP se afundou ainda mais e agora é o lanterna da competição, com oito pontos.