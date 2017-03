NO PERPETÃO

Serrano empata com o lanterna Paraíba e deixa escapar chance do G-4

foto: divulgação

O Serrano deixou escapar a chance de figurar no G-4 do Campeonato Paraibano, na rodada deste domingo. Jogando no Estádio Perpetão, o Lobo chegou a estar vencendo o lanterna Paraíba por 2 a 1, mas acabou cedendo o empate no finalzinho do jogo.

Com isso, o Serrano passou a ocupar a quinta colocação, com 18 pontos, um a menos que o Treze, que fecha o grupo dos quatro primeiros colocados.

Os gols do Lobo da Serra foram marcados por Hugo Sanches e Rafael Ibiapino. Edvan e Marquinhos anotaram os tentos do Paraíba, que segue segurando a laterna do campeonato, com 11 pontos gangos.

No domingo que vem, o Paraiba vai pegar o Treze, em Campina Grande. O Serrano encara o líder Botafogo, também fora de casa.