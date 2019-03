Serrano empata com o Esporte de Patos e fica próximo do rebaixamento

O Serrano deixou escapar uma grande chance de sair da zona de rebaixamento. Isso porque, o Lobo ficou apenas no empate por 2 a 2 com o Esporte de Patos, em jogo que abriu a penúltima rodada da fase classificatória do Paraibano.

Erivan e e Mayke fizeram os gols do Serrano, cabendo a Júnior Mineiro e Kécio anotarem para o Patinho do Sertão.

Com o resultado, o Lobo segue na lanterna do Grupo A, com 6 pontos, um a menos que o Treze. Já o Esporte, que não tem mais chances de classificação no Grupo B, chegou aos 10 pontos, abrindo três de vantagem para o lanterna CSP.

Na última rodada, o Serrano decide sua sorte contra a Perilima, dia 23. Por sua vez, o Esporte encerra sua participação diante do rival Nacional, também no dia 23.