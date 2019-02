Serrano e Perilima abrem quinta rodada com empate de muitos gols

Na noite fria desta quarta-feira (06), em Campina Grande, a quinta rodada do Campeonato Paraibano foi aberta com um movimentado empate em 2 a 2 entre Serrano e Perilima.

A Águia até ficou na frente do placar por duas vezes, mas o Lobo da Serra foi buscar a igualdade no marcador.

Para esquentar a partida, a Perilima começou a todo vapor e abriu o placar logo cedo. Aos 2 minutos, em um chute forte de Renatinho, a bola foi no canto do goleiro e estufou as redes do time mandante.

No segundo tempo saiu o empate do Serrano. Aos 11 minutos, em bate-rebate na área, Robertinho aproveitou rebote do goleiro Pantera e deixou tudo igual.

Poucos minutos depois veio o segundo gol da Águia. Marcelinho Paraíba jogou a bola na área, Fernando Guilherme tentou afastar, mas mandou contra a própria meta, fazendo o gol contra.

Aos 25 da etapa complementar, depois de confusão na área, a bola sobrou para Erivan, que chutou de pé direito para fechar o placar: 2 a 2.

O empate deixou o Serrano com 4 pontos, ainda na lanterna do Grupo A. O próximo jogo do Lobo da Serra será no dia 16, contra o Atlético de Cajazeiras, fora de casa.

Já a Perilima chegou a 5 pontos, e segue na terceira colocação. No dia 20, a Águia de Campina recebe o Botafogo-PB, no Amigão.