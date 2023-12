Serra Branca vence primeiro amistoso da sua pré-temporada

Com gols de Uelber e Geovani, o Serra Branca venceu o Santa Cruz-RN por 2 a 0 nesta quarta-feira, em seu primeiro teste da pré-temporada para o Paraibano 2024.

O próximo amistoso do time comandado por Ranielle Ribeiro será no próximo sábado, às 16h, diante do Santa Cruz-PE, novamente no Estádio Amigão, em Campina Grande.

A primeira etapa foi de teste para o modelo de jogo implantado por Ranielle.

Durante o duelo diante do time do Rio Grande do Norte, o treinador utilizou praticamente dos os jogadores que estarão à sua disposição para o Estudual.