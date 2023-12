Serra Branca recebe Santa Cruz-PE em mais um teste da pré-temporada

Após vencer o Santa Cruz-RN no primeiro teste, o Serra Branca volta a campo neste sábado para encarar outro Santa Cruz, agora o de Pernambuco.

O segundo teste do time paraibano na pré-temporada, acontece às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Neste confronto, o treiador Ranielle Ribeiro deve manter a base do time titular do primeiro amistoso visando a disputa do Paraibano 2024.

Do outro lado, o Santa Cruz terá o seu primeiro compromisso de pré-temporada. A delegação da Cobra Coral deixou o Recife já na manhã deste sábado e não realizará nenhum treino em Campina Grande, voltando para a capital pernambucana logo após a partida.

Este será o primeiro de uma série de dois amistosos que o Tricolor do Arruda fará contra times paraibanos. O próximo será contra o Treze, no dia 30 de dezembro.