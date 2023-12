Serra Branca empata com Santa-PE no segundo teste da pré-temporada

Serra Branca e Santa Cruz mediram forças em um amistoso de pré-temporada na tarde deste sábado, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Dentro de campo, nenhum dos dois times conseguiu balançar as redes. A partida marcou o reencontro do técnico Ranielle Ribeiro, que atualmente treina o Carcará do Cariri, com a Cobra Coral.

No 1º tempo, o Serra Branca, dono da casa, apresentou suas credenciais já no início. Logo aos três minutos, Marcelo Toscano levou perigo à meta defendida por André.

O Carcará manteve um melhor ritmo de jogo até a parada técnica realizada ainda na primeira etapa. Depois disso, o Santa Cruz começou a buscar o campo de ataque, dando um equilibrio maior à partida.

No 2º tempo, o técnico Ranielle Ribeiro mudou todas as peças do Serra Branca. Os planos de Itamar Schülle foram bem parecidos ao mudar nove peças da equipe da Cobra Coral.

O treinador do Santa Cruz só não esperava que o goleiro André se lesionasse já nos primeiros minutos da etapa complementar, dando espaço para a entrada do reserva Rokenedy. O ritmo das equipes diminuiu e o jogo foi encerrado sem alterações no marcador.

Esse foi o segundo jogo do Serra Branca nesta pré-temporada e o primeiro do Santa Cruz. Agora, o Carcará do Cariri prepara as malas para viajar até o Pernambuco, onde enfrentará o Retrô, no dia 22 de dezembro.

Já a Cobra Coral terá um novo compromisso na Paraíba. Desta vez contra o Treze, atual campeão paraibano, no dia 30 de dezembro.

* Com gepb