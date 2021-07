Série D: Treze desencanta com goleada e dá grande salto na tabela

O Treze finalmente desencantou na Série D do Brasileiro. Depois de cinco empates, o time alvinegro conquistou a sua primeira vitória na competição, ao bater o Caucaia-CE por 4 a 0, neste sábado, no Estádio Raimundão, em Caucaia, interior do Ceará.

Os gols do time trezeano foram marcados Anderson Gindré, João Ananias, Gerônimo e Gustavo Índio.

Com esse resultado, o Galo que estava nas últimas colocações, subiu momentaneamente para quinta posição, com 8 pontos, abaixo do G-4. Já o Caucaia, agora segura a lanterna da chave, com 5 pontos. O Treze ainda pode ser superado por Central-PE ou Atlético-CE, que fecham a rodada neste domingo

No returno, o Treze volta a enfrentar o mesmo Caucaia-CE, agora no Estádio Amigão, em Campina Grande, no próximo domingo.

Ficha Técnica

Caucaia

Uoston, Ednei, Castro, Kelven (Joabe) e Marcio Goiano; Leandro Leite (Diego), Alysson Caucaia (Pedro Cobel), Glauber (Vitinho) e Vanderlan (Michael); Cléo e Gênesis. Técnico – Carlos Júnior

Treze

João Guilherme, Ferrugem, Marlon, Euler Viana e Ian Barreto; Levi (Jordan Souza), João Anananias, Anderson Gindré (Esquerdinha) e Gerônimo (Birungueta); Iago Martins (Júlio Ferrari) e Walisson Bahia (Gustavo Índio). Técnico – Wellington Fajardo

Gols- Anderson Gindré (T), aos 6min, João Ananias (T), aos 27min, Gerônimo (T), aos 35min do 1ºT; Gustavo índio (T), aos 48min do 2ºT

Cartão amarelo – Diego (C)

Árbitro – Freddy Rafael Lopez (AM)

Assistentes – Renan Aguiar da Costa e Jailson Albano da Silva (CE)