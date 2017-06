SÉTIMA RODADA

Série B: Juventude mantém a liderança, Inter sai do G4 e Santa entra

Se todo mundo esperava o Internacional liderando de ponta a ponta o Campeonato Brasileiro da Série B, quem aparece soberano após a disputa da sétima rodada é o Juventude.

O time de Caxias do Sul (RS) segue líder isolado, com 17 pontos, e na condição de único invicto.

O Guarani (15) está na cola, como vice-líder, afinal ‘mata’ todos seus visitantes.

O G4 – zona de acesso – tem ainda o Vila Nova-GO (14) e o Santa Cruz (12).

Foto: Divulgação

No estádio Alfredo Jaconi, o Juventude não deu chances para o ABC, ganhando por 3 a 0, com facilidade. Os gols saíram no primeiro tempo.

O time potiguar continua com nove pontos, em 13.º lugar.

O Internacional, que vinha de duas vitórias, esbarrou na valentia do América Mineiro, dentro da Arena Independência, onde o empate por 1 a 1 acabou sendo justo.

O Colorado caiu para quinto lugar, com 12 pontos, contra nove do América, em 12.º.

Em casa, na Arena Castelão, o Ceará começou bem e saiu na frente, mas levou a virada do Santa Cruz, por 3 a 1.

O Vovô segue irregular, agora com 10 pontos, em oitavo lugar.

O Santa Cruz roubou a vaga do Internacional dentro do G4 – zona de acesso.

No Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani mostrou regularidade e manteve os 100% de aproveitamento em casa, somando sua quarta vitória.

A vítima, desta vez, foi o Paysandu, que sofreu sua terceira derrota consecutiva. Continua com 10 pontos, na sétima posição, por conta da gordura acumulada no início da competição.

No Paraná, Londrina e Oeste fizeram um jogo equilibrado e que terminou empatado. O time paulista tem dez pontos, em nono, contra nove do time paraense, 11.º lugar.

Com o gol da vitória saindo nos acréscimos, o Vila Nova derrubou o CRB, por 2 a 1, no Rei Pelé, em Maceió (AL), numa importante vitória do time goiano, com 14 pontos, em terceiro lugar.

O CRB sofreu a quarta derrota seguida e pode entrar em crise. Soma sete pontos, na perigosa 16.ª posição.

O técnico Léo Condé, campeão alagoano e que ficou 15 jogos invicto, caiu no final da noite.

Mas o outro time goiano não deixou por menos e aplicou uma goleada, por 4 a 1, em cima do Boa Esporte.

Ficou claro o erro da diretoria na contratação equivocada do técnico Sérgio Soares.

Nas mãos de Sílvio Criciúma, campeão goiano, o Goiás é totalmente diferente e já tem 11 pontos, em sexto lugar.

Com cinco pontos, o Boa de Varginha (MG) é penúltimo colocado. O popular vice-lanterna.

Em Santa Catarina, bom duelo estadual. Mesmo fora de casa o Criciúma saiu na frente, com dois gols, mas depois levou o empate do Figueirense, dono da casa, com oito pontos, em 14.º lugar.

O Criciúma ainda não se encontrou, ficando na zona de rebaixamento, com cinco pontos, em 18.º lugar.

Na Arena Pantanal, o Luverdense, enfim, desencantou ao golear o Brasil-RS, por 4 a 0. Mas foi insuficiente para tira-lo da zona de queda, com sete pontos, em 17.º lugar.

O Brasil, que faz campanha regular, tem oito pontos, em 15.º.

Mas quem continua sem vencer é o Náutico, que levou o um gol do Paraná no último minuto e perdeu, pro 2 a 1, dentro da Arena Pernambuco.

O Timbu, em grave crise financeira, só tem um ponto, contra nove do Paraná, em 10.º. Waldemar Lemos nem deu entrevista e pode sair. Não tem culpa de nada.