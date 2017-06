RODADA CHEIA

Série B: Juventude é o novo líder, enquanto Inter volta a vencer

O Campeonato Brasileiro da Série B tem um novo líder. Na noite desta terça-feira, quando foi realizada toda a quinta rodada da competição, o Juventude venceu o Criciúma por 1 a 0 e com o tropeço do Paysandu – derrota por 2 a 1 – para o ABC, assumiu a ponta da classificação.

Com sua torcida presente pela primeira vez, o Guarani reencontrou o caminho da vitória e o Internacional também somou seu primeiro triunfo com Guto Ferreira no comando.

Foto: Divulgação

Com os resultados, o Juventude é o único time ainda invicto na competição. Até esta terça-feira, o Papão também ainda não tinha sentido o gosto da derrota.

Vindo da Série C, o Juventude era um dos times com incógnitas na temporada, mas faz um início arrasador. Com a vitória sobre o Criciúma, o clube de Caxias do Sul é o único com 11 pontos na Série B. Já o Tigre de Santa Catarina é o lanterna, com apenas um pontos.

Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o ABC, o Paysandu está na segunda posição, com dez pontos. O clube de Belém está no G4 desde o início do campeonato. Já o representante de Natal subiu para a sétima posição, com oito pontos.

Completa o G4 o Guarani. Pela primeira vez com a presença de sua torcida (nos dois primeiros jogos no Brinco de Ouro, foi punido com portões fechados), o Bugre superou o Boa Esporte por 2 a 1 e chegou aos nove pontos, ultrapassando o Santa Cruz, que perdeu para o Goiás também por 2 a 1 e emperrou nos nove pontos. O time de Campinas, entretanto, tem um saldo de gols melhor: dois contra um e, por isso, fica em terceiro lugar, com o Santinha em quinto.

O clube e Varginha, por outro lado, está na beira da zona de rebaixamento, em 15º lugar, com cinco pontos.

A noite também foi excelente para o Internacional. Mesmo fora de casa e com um time misto, o Colorado superou o Figueirense por 2 a 1 e chegou aos oito pontos e três gols de saldo, em quinto lugar.

O Vila Nova deixou a zona de acesso. O time goiano apenas empatou por 1 a 1 com o Luverdense e caiu para sexto, com oito pontos. O time de Júnior Rocha segue sem vencer, em 18º lugar, com três pontos.

O Náutico não consegue se encontrar na Série B. O Timbu até saiu na frente, mas acabou empatando por 1 a 1 com o Oeste e segue na penúltima posição, com apenas dois pontos. Já o Rubrão surpreende e está em oitavo lugar, com oito pontos.

O Londrina também segue na beira do Z4. O Tubarão empatou por 1 a 1 no duelo com o Paraná e está na 16ª posição, com cinco pontos. O Tricolor tem um ponto a mais, em 14º.

Já o Brasil-RS respirou. O clube de Pelotas derrotou o CRB em Maceió, por 1 a 0, e chegou aos oito pontos, na décima posição. O Galo, por outro lado, segue caindo na classificação e já está em 12º, com sete pontos.