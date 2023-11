Série A: Internacional empata e não escapa de vez do rebaixamento

O Inter não aproveitou o momento de festa do atual campeão da América, empatou com o mistão do Fluminense por 0 a 0 no Beira-Rio e ainda não escapou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou a equipe de Eduardo Coudet com 43 pontos e na 11ª posição —o número ainda não é suficiente para livrar os gaúchos de vez do risco de queda. Os cariocas, por outro lado, foram aos 46 e, já garantidos na próxima Libertadores, cumprem tabela até a 38ª rodada.

Inter e Fluminense voltam a jogar no sábado (11) pelo torneio nacional. Os gaúchos encaram o Palmeiras fora de casa, enquanto os cariocas têm clássico contra o Flamengo no Maracanã.

INTER

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Nico Hernández); Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique), Maurício e Wanderson (Matheus Dias) (De Pena); Alan Patrick e Enner Valencia. T.: Eduardo Coudet

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Nino (Martinelli), Marlon e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Keno), Lima e Léo Fernández (Ganso); Arias e John Kennedy (Yony González). T.: Fernando Diniz

*BRUNO MADRID/ UOL-FOLHAPRESS