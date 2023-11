Série A do Brasileirão: rodada pode acabar com 4 times diferentes no Z4

A vitória do Cruzeiro sobre o Goiás esquentou ainda mais a briga pela última vaga do Z4 do Brasileiro.

A próxima rodada pode acabar com quatro times diferentes dentro da zona da degola. Veja os riscos de queda, de acordo com estatísticas da UFMG, e os cenários na tabela para os próximos dias.

Os cenários do Z4*

O Corinthians termina a rodada no Z4 se:

perder para o Vasco + Santos empatar ou ganhar + Bahia ganhar

O Santos termina a rodada no Z4 se:

perder para o Fluminense + Vasco empatar ou ganhar + Bahia ganhar

O Vasco termina a rodada no Z4 se:

perder para o Corinthians + Bahia empatar ou ganhar empatar com o Corinthians + Santos empatar ou ganhar + Bahia ganhar

O Bahia termina a rodada no Z4 se:

perder para o São Paulo empatar com o São Paulo + Vasco empatar ou ganhar

*Cruzeiro, Fortaleza e Inter não têm qualquer risco de terminar a rodada no Z4, assim como o Goiás não deixa a 18ª colocação nos próximos dias.

Risco de rebaixamento

América-MG: 100% (era de 100%)

Coritiba: 100% (era de 99,99%)

Goiás: 99,8% (era de 94,8%)

Bahia: 38,5% (era de 66,1%)

Vasco: 30,1% (era de 13,7%)

Santos: 12,7% (era de 3,4%)

Corinthians: 9% (era de 1,2%)

Cruzeiro: 6,9% (era de 15%)

Fortaleza: 2,6% (era de 1,7%)

Inter: 0,4% (era de 3,2%)

Os próximos duelos dos ameaçados

Vasco x Corinthians – terça, 21h30

Santos x Fluminense – quarta, 19h

Bahia x São Paulo – quarta, 20h

Cuiabá x Inter – quarta, 20h

Grêmio x Goiás – quinta, 19h

Cruzeiro x Athletico – quinta, 20h

Bragantino x Fortaleza – quinta, 20h30

*BRUNO MADRID/ UOL/FOLHAPRESS