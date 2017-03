COPA DO NORDESTE

Sergipe vence, fica perto da classificação e elimina Mecão

foto: Sergipe/Divulgação

Mesmo jogando fora de casa, o Sergipe deu um grande passo rumo a classificação às quartas de final da Copa do Nordeste. Na noite desse domingo, o Lagarto visitou e venceu o América-RN, pelo placar de 2 a 0, na Arena das Dunas em Natal, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo E. Por outro lado, os gols marcados por Iago e Calyson, eliminaram o time potiguar do torneio regional.

Com os três pontos conquistados, o Sergipe assume a liderança da chave com dez pontos conquistados em cinco jogos. O time sergipano tem o mesmo número de pontos do segundo colocado, Vitória mas fica a frente por conta do saldo de gols (3 contra 2).

Já o Mecão seguiu com quatro pontos, na terceira colocação e por isso entra na próxima rodada apenas para cumprir tabela, já que está eliminado com uma rodada de antecedência.