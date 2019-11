Senna vence na China e estabelece marcas no Mundial de Endurance

SÃO PAULO – Foi um final de semana para ficar na história. Ao conquistar neste domingo a vitória nas 4 Horas de Xangai, terceira etapa da temporada 2019/2020, Bruno Senna se tornou o primeiro piloto a largar na pole e vencer a corrida nas quatro divisões do Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC.

Ao lado dos companheiros, o norte-americano Gustavo Menezes e o francês Norman Nato, Bruno transformou a equipe Rebellion na primeira ganhadora na pista com um protótipo não-híbrido da classe LMP1. No ano passado, o mesmo time suíço já havia vencido a prova dos Estados Unidos, mas depois da desclassificação das duas Toyota oficiais de fábrica.

“Estou feliz demais com esta primeira vitória de um não-híbrido desde a criação da categoria em 2012”, comemorou Bruno, que já havia repetido o êxito na GT AM, GT Pro e LMP2, categoria na qual levantou o título mundial em 2017.

“Só hoje me dei conta que sou o primeiro a sair na pole e ganhar nas quatro séries do WEC”, disse o brasileiro, depois de cruzar a linha de chegada com vantagem de mais de um minuto sobre a primeira das duas Toyota que completaram o pódio.

O início da corrida, no entanto, parecia conspirar contra Bruno e seus parceiros. Nato se atrasou na largada e acabou superado por todos os LMP1 e diversos outros carros, mas a punição de duas Ginetta e uma Toyota pouco depois por queima de largada começaria a devolver as chances do time suíço-britânico.

Com pneus novos, Menezes iniciou a reação que o levaria à ponta com a ultrapassagem sobre Sébastien Buemi. Senna o sucedeu no cockpit e levou o Rebellion R13 até à bandeirada quadriculada.

“Nosso carro estava bastante competitivo, embora o Norman tenha sofrido com os pneus, os mesmos que usamos no qualifying. Também passei pelo mesmo problema com os quatro pneus da classificação e não tinha muita performance em meu primeiro turno. Felizmente o Gustavo saiu com os novos e pôde construir uma vantagem confortável. O susto foi só no começo mesmo. A estratégia funcionou bem, não tivemos nenhum problema mecânico. A equipe fez um ótimo trabalho, também, especialmente nos pit stops. Acho que hoje era mesmo nosso dia”, festejou Bruno.

O Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC voltará a ser movimentado dia 12 de dezembro com as 8 Horas do Bahrein, quarta e última deste ano.