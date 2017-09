ENDURANCE

Senna se vê na briga pela pole no México

Se os treinos livres iniciais servirem de referência, são grandes as chances de um brasileiro largar na pole da classe LMP2 das 6 Horas do México, quinta etapa do Campeonato Mundial de Endurance.

Nos primeiros treinos livres, realizados na noite de sexta-feira no Autódromo Hermanos Rodríguez, eles ocuparam as três primeiras posições e deixaram bem para trás os líderes da categoria – Ho-Pin Ting, Oliver Jarvis e Thomas Laurent -, relegados a uma discreta sétima colocação.

Os mais velozes foram o trio da Signatech Alpine, formado por André Negrão, Gustavo Menezes e Nicolas Lapierre (1min34s556), seguidos pelos carros da Rebellion Racing, o número 13 dividido por Nelsinho Piquet, Mathias Beche e David Heinemeier Hensson (1min34s932) e o 31 compartilhado por Bruno Senna, Nicolas Prost e Julien Canal (1min35s213).

A Rebellion estava fazendo uma dobradinha até o último dos 90 minutos da prática, quando os protótipos da equipe suíça foram superados por uma excelente volta do francês Lapierre. Bruno, no entanto, minimizou a perda da posição.

foto: Divulgação/MF2

“Eu vinha no mesmo ritmo dele no finalzinho, mas cometi um erro que me custou alguns décimos. Mas o importante foi sentir que o carro está muito bom. Como começamos com a pista molhada e secando aos poucos, pudemos avaliar todos os tipos de pneus com resultados animadores. Acho que vamos brigar pela pole”, observou.

Bruno não soube explicar se o desempenho abaixo da expectativa dos ponteiros da tabela foi provocado pelas variáveis condições da pista ou alguma dificuldade no acerto para o circuito de 4.438 metros e 17 curvas.

“Essa é uma dúvida que também temos. Seja qual for a resposta, precisamos mesmo que eles larguem o mais lá atrás possível para aumentar nossas chances de descontar a desvantagem na classificação”, admitiu. Segundo colocado na LMP2 ao lado de Canal, ambos com 70 pontos, Bruno tem ainda cinco corridas, contando com a da capital mexicana, para superar os 46 favoráveis aos líderes.

A ordem de largada para a prova de amanhã, que começará às 14 horas de Brasília, será conhecida ainda neste sábado a partir das 19h50, depois de mais duas sessões de ensaios – uma de 90 minutos e a outra de uma hora. Como determina o regulamento, cabe ao piloto mais veloz de cada equipe começar a corrida, independentemente da sessão em que registrou a volta. Bruno, até agora, foi o melhor do carro 31.

Sobre o surpreendente calendário divulgado pelo WEC, prevendo uma nova temporada começando em maio de 2018, terminando apenas em junho de 2019 e a realização de duas 24 Horas de Le Mans nesse período, Bruno disse que a organização está trabalhando para compensar a saída da Porsche da disputa dos superprotótipos da LMP1.

“A previsão era de que a Porsche deixaria a categoria no final de 2018. A antecipação dos planos pegou os promotores de surpresa e agora eles estão tendo de encontrar alternativas para manter a categoria atraente.”