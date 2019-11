Sem técnico contratado, Athletico-PR empata sem gols

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Em sua primeira partida sem o técnico Tiago Nunes, o Athletico-PR recebeu o Cruzeiro nesta quarta-feira (6) e parou em ótima atuação do goleiro Fábio, que garantiu o empate em 0 a 0 na Arena da Baixada, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Sob ordens do interino Eduardo Barros, que comandava as categorias de base, a equipe da casa dominou o adversário e ainda terminou o jogo em vantagem numérica, já que Sassá acabou expulso aos 14min do segundo tempo, mas não conseguiu passar pela defesa mineira e amargou a igualdade no placar.

Com o resultado, o Athletico foi aos 47 pontos e caiu para sétimo, já que o Corinthians venceu o Fortaleza no mesmo dia. O Cruzeiro, por sua vez, vai aos 34 pontos e abre três para o Fluminense, hoje 17º colocado e primeiro na zona de rebaixamento.

No domingo (10), o clube paranaense visitará o São Paulo, enquanto o time celeste jogará clássico com o Atlético-MG, no Mineirão.

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington (Marcelo Cirino), Bruno Guimarães (Camacho) e Léo Cittadini (Bruno Nazário); Nikão, Marco Ruben e Rony. T. (interino): Eduardo Barros

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio (Dodô); Henrique e Éderson; Robinho (Ariel Cabral), Marquinhos Gabriel e David (Ezequiel); Sassá. T.: Abel Braga

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Léo Pereira, Wellington e Marco Ruben (CAP); Sassá (CRU)

Cartão vermelho: Sassá (CRU)