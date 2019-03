Sem Maxi López, Vasco vence 1ª na Taça Rio com Bruno César decisivo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Mesmo sem Maxi López, o Vasco não teve muita dificuldade para vencer o Boavista por 2 a 0 neste sábado, em São Januário. Na ausência do argentino, desfalque por conta de uma sinusite, Bruno César chamou a responsabilidade e participou diretamente dos gols marcados por Marrony e Rossi.

Com a primeira vitória na Taça Rio, o Vasco chega aos 4 pontos e empata com o Fluminense na liderança do Grupo B com quatro pontos. O Cruzmaltino volta a campo no próximo sábado, quando medirá forças com o Flamengo, no Maracanã.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: João Batista de Arruda

Cartão amarelo: Christiano (BOA)

Cartão vermelho: Moskito

Gols: Marrony, aos 33min do primeiro tempo; Rossi, aos 7min do segundo tempo

Vasco

Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro (Bruno Silva), Bruno César, Marrony (Thiago Reis) e Rossi; Ribamar (Lucas Santos). T.: Alberto Valentim

Boavista

Guilherme; Wellington Silva, Gustavo Geladeira, Elivelton e Christiano; Douglas Pedroso, Ralph (Leandrão), Arthur Rezende e Luís Soares (Moskito); Felipe Augusto e Renan Donizete. T.: Eduardo Allax