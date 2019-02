Sem Fox e exclusividade da Globo, veja como assistir à Copa do Brasil na TV

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Neste ano restrita ao Grupo Globo, começa nesta terça-feira (5) a Copa do Brasil.

A Fox Sports, que transmitia o torneio desde 2013, não renovou o acordo de sublicenciamento com a emissora carioca e, dessa forma, perdeu os direitos de transmissão.

Globo e Fox Sports tinham um acordo envolvendo a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.

Enquanto a emissora carioca cedia partidas da competição nacional, a Fox Sports sublicenciava jogos do torneio sul-americano.

A nova divisão de direitos da Libertadores, no entanto, foi a responsável pela mudança no cenário.

Nos próximos quatro anos, a Rede Globo terá direito a só um jogo por semana (terças ou quartas), além da final.

Na TV a cabo, SporTV e Fox Sports continuam como emissoras oficiais do principal torneio sul-americano. Já às quintas, as partidas estarão disponíveis exclusivamente no Facebook.

Na Copa do Brasil, sem a Fox Sports, quem pode pintar é a ESPN, que deixou de exibir a competição em 2017. Segundo apurou a reportagem, existe possibilidade de negociação com a Globo.

Confira os jogos da Copa do Brasil com transmissão nesta semana (horários de Brasília):

Terça-feira

21h30 – River-PI x Fluminense (SporTV)

Quarta-feira

19h15 – Altos x Santos (SporTV)

21h30 – Juazeirense x Vasco (TV Globo e SporTV)

22h15 – Central x Ceará (TV Globo e SporTV)

Quinta-feira

18h30 – Americano x Londrina (SporTV)

21h – Ferroviário x Corinthians (SporTV)