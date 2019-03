Sem cobrar, Casagrande dará palestra contra drogas no Corinthians

SAMIR CARVALHO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O ex-atacante e hoje comentarista de TV Globo e SporTV Walter Casagrande dará uma palestra sobre a prevenção ao uso de drogas no Corinthians na próxima segunda-feira (11), no Parque São Jorge, segundo apurou a reportagem. O evento não terá custos para o clube, pois o ex-jogador prometeu palestrar sempre de graça para os clubes de futebol.

A cortesia é uma espécie de “pacto” que Casão fez com ele mesmo. O comentarista faz a apresentação sem custos como gesto de gratidão por tudo que o futebol proporcionou em sua vida. A palestra foi um pedido do Corinthians e deve ser acompanhada pelos atletas das categorias de base do clube alvinegro: entre 13 e 20 anos. O evento será apresentado pelo repórter Eduardo Affonso, da ESPN Brasil.

A palestra no Corinthians deve ter início, às 13h (de Brasília) de segunda-feira, com duração no máximo de duas horas. No final da apresentação, Casagrande ainda responderá perguntas dos atletas participantes. No Santos, por exemplo, até os pais dos jogadores presentes questionaram o ex-jogador sobre a vitória contra as drogas.

No Corinthians, Casagrande deve fazer uma apresentação diferente das anteriores. Como fez história no Parque São Jorge, o comentarista promete falar mais de sua carreira no clube e, principalmente, os desafios e dificuldades no início de carreira.

Será a primeira vez que Casagrande falará sobre o tema no Corinthians e a segunda em um clube de futebol. No ano passado, o ex-atacante palestrou para os jogadores das categorias de base do Santos na Vila Belmiro.

Na ocasião, Casagrande também aproveitou para ser reunir com o atacante Diogo Vitor, flagrado no exame antidoping e suspenso pela Fifa do futebol depois de ter sido flagrado em exame antidoping por um derivado da cocaína.

Um dos conselhos de Casagrande ao santista, aliás, faz parte de um trecho da palestra do ex-atacante: “não gostar das mentiras”. Casão alega que a mentira abre as portas para as drogas e disse isso a Diogo Vitor após ter visto o jogador se alegrando ao contar suas mentiras publicamente, entre elas, a morte de sua avó que não aconteceu.

Casagrande cobra as palestras somente para empresas e escolas particulares. No entanto, o ex-atacante se apresenta sem custos para entidades filantrópicas, escolas municipais e clínicas de recuperação. Nestes casos, ele só pede os custos da viagem.

Um dos projetos de sucesso de Casão é o “Ceará sem drogas”. O ex-atacante foi contratado pela Assembleia Legislativa cearense para palestrar. Já foram quase 30 palestras no Estado e, mesmo com a troca de presidentes, o projeto foi mantido. Ex-dependente químico, Casagrande já realiza palestras de prevenção as drogas há dez anos.