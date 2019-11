Seleção brasileira faz as pazes com a vitória após 5 jogos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – No seu último jogo do ano, a seleção brasileira voltou a vencer após a conquista da Copa América com o 3 a 0 aplicado sobre a Coreia do Sul, nesta terça-feira (19). Eram cinco jogos sem triunfo até aqui.

Os gols foram de Lucas Paquetá, Danilo e Philippe Coutinho, este último (o segundo da partida), de falta. A seleção não marcava um gol em cobrança de falta há cinco anos, ou 72 jogos.

A última vez havia sido com Neymar, em amistoso contra a Colômbia após a Copa do Mundo de 2014.

O triunfo estádio Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, impede que o técnico Tite, 58, fechasse o ano com o pior retrospecto de um técnico do Brasil no século.

Antes desta partida, a seleção acumulava cinco jogos sem vencer, sendo três empates e duas derrotas, a mais recente, para a Argentina, na última sexta-feira (15).

Se perdesse, Tite igualaria os seis jogos sem vitória da seleção em 2001, mas na ocasião, a marca negativa estava dividida em dois duelos sob comando de Emerson Leão e um sob Luiz Felipe Scolari.

O técnico já havia igualado a pior marca do Brasil desde 2013, com cinco jogos de jejum na troca de bastão entre Mano Menzes e Felipão.

O próximo compromisso da seleção brasileira já serão os jogos da eliminatória para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

A disputa por uma vaga no Mundial começa em março do ano que vem e termina em novembro de 2021. A Conmebol ainda não montou a tabela de jogos.

A sequência negativa aumentou a pressão sobre o treinador, que tem contrato com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) até 2022.

Antes da partida contra a Coreia, no entanto, tanto a entidade quanto Tite reiteraram que o trabalho teria continuidade.