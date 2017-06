SANTO ANTÔNIO

Sejel realiza 5ª Caminhada dos Namorados em Fagundes

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), da Prefeitura de Campina Grande realizou neste sábado, 10, a 5ª Caminhada dos Namorados. O evento foi realizado de Fagundes até a Pedra de Santo Antônio, com um percurso de 2.500 metros.

Os participantes da Caminhada, em número superior a 60 pessoas, saíram do Parque da Criança em dois ônibus disponibilizados pela PMCG, por meio da Sejel, rumo à cidade de Fagundes, local onde começou o passeio.

A atividade foi coordenada por Lindoarte Albuquerque, do programa Mexe Campina, responsável pelas trilhas e caminhadas. Lindoarte disse que, a cada ano, cresce o número de pessoas que procuram os eventos esportivos e as corridas, trilhas e caminhadas têm sido modalidades muito escolhidas por serem acessíveis, custo baixo e agradáveis para todas as idades e classes sociais.

Por sua vez o secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, disse estar muito feliz com o sucesso dos eventos esportivos, formatados pela Sejel, para o período do Maior São João do Mundo. Segundo ele, o crescimento dessas atividades tem sido constante.

“O que estamos fazendo é verdadeiramente esporte e lazer, à noite diversão e dança que também é um excelente esporte e, durante o dia, as outras atividades, a exemplo da Corrida da Fogueira que este ano bateu recorde de participantes e desta belíssima Caminhada, ocorrida hoje aqui na Pedra de Santo Antônio. E ainda neste clima romântico teremos, nesse domingo, a Corrida dos Namorados. Isto é saudável, é qualidade de vida”, argumentou Teles.