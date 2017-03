FUTEBOL

Sejel convoca times da região de Campina Grande para reunião da Copa Paraíba 2017

Neste sábado (18), em Campina Grande, haverá a reunião entre a organização da Copa Paraíba de Futebol Raimundo Braga 2017 e os clubes da 3ª região que irão participar do evento.

O encontro será no Centro de Formação de Professores, localizado no bairro das Malvinas e marca a apresentação do calendário da competição para este ano.

“A reunião já foi feita com os times de João Pessoa e as inscrições já foram abertas e agora, será a vez de Campina Grande e toda a região do Compartimento da Borborema ter o conhecimento do modelo de disputa da Copa, para esse ano. O Governo do Estado tem o compromisso de realizar mais uma vez essa grande competição reveladora de talentos no futebol”, disse Fátima Maria, secretária geral da Copa.

Para o titular da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Roberto, apesar da crise que vivencia o país e o estado, o esforço está sendo feito pelo Governo para dar prosseguimento aos eventos esportivos.

“Todos sabem o quanto está difícil a situação financeira em inúmeros locais do país e a Paraíba, com muita responsabilidade vai dando prosseguimento aos compromissos firmados”, frisou.

“O Governo do Estado, com muita responsabilidade, vem fazendo, com muito esforço, os eventos esportivos porque já estão inseridos no calendário oficial de competições paraibanas. O trabalho, apesar da grande crise, continua sendo realizado porque existe um compromisso com o segmento esportivo”, concluiu o secretário.