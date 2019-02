Segurança será reforçada para o Clássico dos Maiorais neste domingo

A Polícia Militar da Paraíba prepara um policiamento reforçado para o Clássico dos Maiorais no domingo (10). Na ocasião, os rivais Campinense e Treze se enfrentam, a partir das 16 horas, pela quinta e última rodada do primeiro turno da fase de grupos do Campeonato Paraibano.

Segundo o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Francimar Vieira Lins, serão “empregadas todas as modalidades de policiamento” disponíveis para a partida e a polícia “vai agir de pronto contra todos aqueles que atentem contra a ordem pública”.

O tenente-coronel diz que o policiamento motorizado terá pelo menos duas dezenas de viaturas. Haverá ainda o suporte do Serviço de Inteligência, da Cavalaria, da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam) e da Força Tática, além do apoio do 2º Batalhão de Polícia Militar.

“Inclusive guarnições do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de João Pessoa reforçarão a segurança”, afirmou. Segundo o comandante, a situação não vai comprometer o policiamento ordinário de rua feito nos bairros do município.

O planejamento contempla ainda vigilância antes e depois da partida. Segundo ele, as torcidas organizadas serão monitoradas desde a sede de concentração. Uma no Catolé e outra, no São José. Além do entorno do Estádio ‘O Amigão’, também haverá mais segurança na Integração e outros pontos estratégicos.

Para evitar confusão na saída, a Polícia adotou o critério de que o perdedor da partida tem o direito de sair primeiro. Questionado sobre o que fazer no caso de empate, o coronel adotou um tom bem-humorado: “sai todo mundo triste, é melhor”, brincou.