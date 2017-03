TREINAMENTO

Secretário discute em Brasília implantação de centro de iniciação ao esporte em CG

Foto: Codecom/CG

A cidade de Campina Grande está incluída entre os municípios brasileiros que serão contemplados com os Centros de Iniciação ao Esporte (CIE). Por este motivo o secretário de Esporte, Juventude e Lazer do município, Teles Albuquerque, viajou a Brasília, para participar nesta quinta-feira, 09, do primeiro workshop técnico sobre o equipamento esportivo.

O evento que reunirá secretários de esportes de todo Brasil, acontecerá de 9h30 as 18h30 e discutirá as seguintes temáticas: Informações gerais sobre o programa; acompanhamento das obras do CIE, além de planos de gestão e orientações para prestações de contas no final do contrato.

A obra será edificada na área do antigo Hospital João Ribeiro, na Rua Getúlio Cavalcante, bairro da Liberdade, onde já funciona o Parque da Liberdade. A concepção do projeto elaborado pela Seplan, referendado pelo prefeito Romero Rodrigues, é que seja montada uma estrutura baseada nos mais modernos conceitos de arquitetura e design, com garantia de elementos referentes à acessibilidade e com opções para as mais diversas modalidades esportivas.

O secretário Teles Albuquerque, destacou que o CIE, é de grande importância para o município, por isso tem acontecido um grande empenho por parte da prefeitura. Ele disse ainda que as obras do moderno espaço esportivo estão acontecendo em ritmo acelerado.

“A Sejel trabalha pelo esporte como promoção de saúde e também pelo esporte de alto rendimento, temos a certeza de que a implantação desta área esportiva contribuirá em muito com a aprimoração de atletas já existente e com o descobrimento de novos talentos”, argumentou Teles.