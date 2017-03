"OBRIGADO"

Schulle agradece diretoria por “paciência” após vitória no Botauto

A dupla Rafael Oliveira e Marcinho foi o destaque do Botafogo-PB na vitória por 3 a 0 sobre o Auto Esporte pela 14ª rodada do Campeonato Paraibano de 2016. Cada um marcou um gol e deu uma assistência no triunfo que aumentou para 5 o número de pontos de vantagem do Belo para o segundo colocado, o Campinense.

Bastante criticado pela torcida na temporada, na qual ainda não apresentou um bom futebol, assim como todo o time, Marcinho, camisa 10 botafoguense, destacou a importância do bom resultado no Botauto, já que o time vinha de derrota para o CSP.

– (A vitória) Dá um pouco mais de confiança. A gente vinha de uma derrota para o CSP, mas temos qualidade, mostramos isso hoje, então temos que trabalhar para manter esse ritmo nos próximos jogos – falou o meia.

Quem também falou sobre a partida foi o treinador Itamar Schulle. O comandante fez questão de agradecer o apoio recebido pela diretoria do clube mesmo com um ano de instabilidade, em que o time não consegue render dentro de campo, e que com menos de três meses de temporada, já acumula duas eliminações, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.

Foto: Voz da Torcida

– Quero agradecer a diretoria do Botafogo-PB pela paciência que as vezes tem com todos nós, e aos atletas, porque quem vence dentro de campo são eles. Hoje fizeram um bom jogo e estão de parabéns. Conseguimos trocar passes, fazer os gols e vencer um clássico contra uma equipe difícil. Foi uma vitória importante, para nós é de suma importância nos mantermos na liderança – ressaltou.

Para Itamar, a conversa no vestiário no intervalo do jogo foi determinante para a vitória botafoguense. Após um primeiro tempo em que praticamente não criou nada, o treinador detectou os erros, e o time respondeu bem às suas instruções na segunda etapa.

– Erramos muitos passes no primeiro tempo, conduzimos a bola em demasia, mas conversamos com os atletas e conseguiram trocar bem a bola, o passe começou a entrar bem e fizemos os gols para vencer fazendo uma boa partida – disse.

O próximo compromisso do Belo será pela Copa do Nordeste. Na quarta-feira (22), o time enfrenta o América-RN. Como já não tem mais chances de classificação, Itamar Schulle admitiu a possibilidade de poupar alguns atletas visando o Campeonato Paraibano, já que no domingo (26) o time da estrela vermelha tem compromisso diante do Serrano.

– Tudo vai ser analisado. Três jogadores reclamaram de dores no tornozelo, então vamos avaliar bem como está cada atleta. Se alguém tiver alguma condição que preocupe o departamento médico, nós vamos tirar da partida – finalizou.