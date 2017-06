TRABALHO

Schulle admite dificuldades para montar Botafogo-PB antes do Moto Club

Com apenas uma vitória em quatro partidas, tendo sido derrotado nas outras três oportunidades, o Moto Club ocupa a sétima colocação na tabela do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, mas soma os mesmos três pontos que o lanterna Cuiabá-MT.

Apesar da fraca campanha, Itamar Schulle, treinador do Botafogo-PB, próximo adversário do clube maranhense, tem certeza de que não vai ter vida fácil jogando em São Luís, pela quinta rodada da competição nacional, às 16h do próximo sábado (10).

– A gente viu o adversário jogar. Mudaram bastante, contrataram. Do primeiro jogo para cá, mudaram cinco jogadores, é meio time, e outros ainda vão estrear. Se reforçaram bastante. É uma equipe com jogadores de qualidade, alguns deles trabalharam comigo. Estamos passando cada detalhe aos atletas para que a gente possa trabalhar em cima disso – disse.

Foto: Voz da Torcida

Sem poder contar com seu principal meia, o camisa 10 Marcinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Rafael Oliveira, lesionado, o comandante botafoguense lamentou que o elenco curto não dê muitas possibilidades para manter o esquema de jogo, já que faltam peças de reposição. Por isso, o time pode jogar de maneira diferente no próximo desafio.

– Fizemos um trabalho em cima da ausência do Marcinho. Não temos outros jogadores no setor de meio, então estamos fazendo algumas experiências. O treinamento foi bom. Trabalhamos com o Cleyton, mas ele prefere jogar mais pelo lado, então temos a opção do Fernandes, Sapé, que jogou como meia em São Paulo. Tem o Fernandinho, mas ele voltou a sentir a lesão – explicou.

Ainda sobre a opção para o meio, Itamar descartou colocar Val na função, pois o volante não está treinando normalmente devido a uma lesão.

O Botafogo-PB volta a treinar na tarde desta quinta-feira (08), quando o treinador deve definir o time titular. Na sexta (09), logo pela manhã a delegação botafoguense embarca para a capital maranhense. O Belo é o terceiro colocado na classficação, com 7 pontos ganhos.